Chile nominará a Michelle Bachelet como candidata a secretaría general ONU

Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), anunció el martes el presidente chileno, Gabriel Boric.

La dos veces mandataria del país sudamericano (2006-2010, 2014-2018) también se desempeñó como Alta Comisionada de Derechos Humanos del organismo multilateral.

"Michelle Bachelet no sólo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización", señaló el mandatario en su discurso ante la Asamblea General del organismo en Nueva York.

"Puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas una vez más un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero", agregó.

La veterana política había encabezado también ONU Mujeres, la entidad del organismo para promover la igualdad de género.