Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026; analiza posible reunión con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que asistirá al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se celebrará este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D. C. Durante “La Mañanera del Pueblo”, destacó que el evento reunirá también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, países que junto con México serán sede del torneo de la FIFA.

Sheinbaum Pardo señaló que su participación será breve, pero consideró relevante acudir por la presencia de los líderes de Estados Unidos y Canadá. “Es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los tres, dando esta imagen de América del Norte unida”, afirmó desde Palacio Nacional.

La primera mandataria explicó que conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre su intervención en el sorteo, en la que únicamente extraerá la pelota que designa al grupo de México.

¿Habrá reunión con Donald Trump?

Cuestionada sobre la posibilidad de sostener una reunión bilateral con Trump durante su visita, Sheinbaum indicó que aún no está definido. "Todavía no está definido. En caso de que sí, será una reunión muy breve”, aclaró.

Funcionarios del Departamento de Estado, comentó, señalaron que al mandatario estadounidense “le daría mucho gusto” recibir a la presidenta mexicana, aunque no se ha confirmado un encuentro formal.

El primer acercamiento entre ambos estaba previsto para la cumbre del G7 en Canadá, pero Trump regresó antes a Washington por la crisis de misiles entre Israel e Irán.

Sheinbaum confirmó este martes que estará ausente en el partido inaugural del Mundial del próximo año, con el que el emblemático Estadio Azteca se convertirá en el único en albergar tres mundiales tras las ediciones de 1970 y 1986.

Sorteo del Mundial 2026: México, cabeza de serie del Grupo A

México, como país anfitrión, encabezará el Grupo A y disputará el partido inaugural el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca. La FIFA definió también que Canadá liderará el Grupo C y Estados Unidos el Grupo D, cuyos bombos estarán identificados con los colores verde, rojo y azul, respectivamente.

El sorteo del viernes definirá el camino de cada Selección Mexicana rumbo a la final programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva York.