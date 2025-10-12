Sheinbaum anuncia censos para atender a damnificados de Puebla: "A nadie se va a dejar desamparado"

El censo inicia el día de mañana, a través de la Secretaría del Bienestar

Desde el municipio de Huauchinango, Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se realizarán censos, a través de la Secretaría del Bienestar, para iniciar la distribución de apoyos a las personas que resultaron damnificadas por las recientes lluvias.

“A partir del censo se van a empezar a dar los apoyos, primero va a venir un primer apoyo para limpieza y después van a venir los siguientes apoyos a partir de las necesidades, si se perdió toda la vivienda pues va a ser un tipo de apoyo; si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo; si perdieron a un ser querido también va a haber apoyos adicionales para que ustedes o la parte de la familia pueda atender a las menores, a los menores, también los puedan estar atendiendo. Entonces, primero es el censo y a partir del censo son todos los apoyos que ustedes van a recibir, a nadie se va a dejar desamparado”, informó durante su recorrido en territorio.

Recordó que desde que inició la emergencia, el Gobierno de México atendió la emergencia con labores de rescate, apertura de caminos y apoyo a los familiares que perdieron a un ser querido.