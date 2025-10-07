San Luis será sede del Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles

Del 8 al 12 de octubre, San Luis Potosí albergará el Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles de la región Centro del país.

En cumplimiento a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de brindar apoyo sin límites a las juventudes, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y el Congreso Nacional de Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (CNEEST) anunciaron la realización del Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles, que se celebrará del 8 al 12 de octubre en la capital potosina.

El evento reunirá a cientos de estudiantes de la región Centro del país en conferencias, talleres y actividades enfocadas en liderazgo y gestión estudiantil. La sede principal será la Sala de Usos Múltiples del Laberinto de las Ciencias y las Artes, el jueves 9 de octubre a las 10:30 horas donde se realizará la planeación de los trabajos de los Comités Ejecutivos de Sociedades de Alumnos para el periodo 2025-2026.