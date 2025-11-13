Ricardo Gallardo anuncia rescate del parque acuático Splash en 2026

•⁠ ⁠El Gobernador del Estado dio a conocer que para Semana Santa el parque acuático que dejó abandonado la herencia maldita, será reabierto para el disfrute de las familias, totalmente renovado.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció que para el próximo periodo vacacional de Semana Santa 2026 el tradicional y querido parque acuático Splash, ubicado en el Tangamanga I, reabrirá sus puertas totalmente renovado y de manera gratuita, tras permanecer abandonado por décadas debido al descuido de la herencia maldita.

El Mandatario Estatal destacó que este rescate forma parte del trabajo sin límites para devolver a las familias espacios dignos, modernos y accesibles, que fomenten la sana recreación y el deporte, por lo que el nuevo Splash volverá como un referente de diversión en la capital potosina, con instalaciones completamente rehabilitadas, seguras y listas para recibir a miles de visitantes.

El Gobernador Ricardo Gallardo puntualizó que su administración ha priorizado la recuperación de espacios públicos y deportivos en todo el estado, a favor de niñas, niños, jóvenes y adultos y reafirmó que “el Tangamanga Splash volverá a abrir sus puertas la próxima Semana Santa, totalmente renovado y gratuito” y se suma a las obras en los parques Tangamanga, las áreas de mascotas y para la niñez, el complejo deportivo Potosí Baseball Park, los parques el Meteorito y las Camelias en el Altiplano y el lineal de Rioverde, además de las áreas deportivas en municipios.