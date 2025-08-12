Reiniciarán procedimiento penal en contra de Ancira

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que se reiniciará el procedimiento penal contra el empresario Alonso Ancira, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), tras incumplir el pago de la reparación del daño por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El acuerdo que fue suscrito por Pemex frente al juez ya no es válido; por lo tanto, reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer todas las gestiones para que esta persona asuma su responsabilidad y, a través de la cooperación internacional, procederemos en su contra donde quiera que esté”, afirmó el fiscal durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal de este martes, 12 de agosto.

Alonso Ancira obtuvo su libertad en 2021 luego de firmar un acuerdo que lo obligaba a devolver 216 millones de dólares al erario.

El funcionario federal precisó que “los primeros (pagos) los hizo y después ya no los hizo”.

También, explicó que el exdirector de Altos Hornos de México cuenta con ciudadanía estadounidense y actualmente reside en el país vecino del norte.

Gestiones

“Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos, a través de la ciencia política internacional, donde quiera que esté y vamos a hacer buscar las garantías suficientes, ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta, eso no se puede quedar así”, precisó el fiscal general.

El mencionado es señalado por su papel en la operación de 2013 en la que Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, adquirió la planta de Agronitrogenados por 216 millones de dólares, a pesar de que llevaba 14 años sin operar y su valor era prácticamente de chatarra.

Pese a que en enero de 2024 la fiscalía solicitó su reaprehensión por incumplir el acuerdo, un juez lo impidió luego de que Pemex solicitó una prórroga hasta noviembre del mismo año. Ancira volvió a incumplir y no se promovió su recaptura.