Refuerzan seguridad en Aguascalientes; 183 nuevos policías se intregrarán a Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Un total de 183 nuevos elementos se incorporarán próximamente a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por lo cual, Antonio Martínez Romo, titular de la dependencia, les hizo un llamado a desempeñarse con responsabilidad, vocación y servicio hacia la ciudadanía.

“Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado será su segunda casa, su segunda familia, por lo que les pido trabajar mano a mano para fortalecer las operaciones policiales que se llevan a cabo día con día y que cada esfuerzo que hagan, sea en beneficio de la población de nuestro estado”, les dijo Martínez Romo.

El titular de la SSPE reconoció el compromiso y la cercanía que actualmente mantienen las y los policías con la ciudadanía, reiterándoles que la seguridad continuará siendo prioridad en la Fuerza del Gigante.