Tensiones entre Trump y el Papa León: qué se dijeron y por qué importa

El Vaticano y la Casa Blanca mantienen una tensa relación, en la que sus líderes (el Papa León XIV y Donald Trump, respectivamente) se han visto envueltos en una disputa inusualmente pública por los conflictos armados que Estados Unidos ha encabezado desde principios de 2026.

No obstante, este conflicto alcanzó un nuevo nivel, luego de que el mandatario estadounidense tachara al jerarca católico de "débil" y "terrible", lo que supuso un ataque personal sin precedentes por parte de un presidente contra un pontífice.

¿Cómo inició la disputa entre el Papa León XIV y el presidente Trump?

La elección, en mayo de 2025, del primer papa estadounidense de la historia -una figura que ha defendido la causa del derecho internacional y a los migrantes- parecía destinada a provocar un enfrentamiento, pero ambos lograron gestionar sus diferencias durante un tiempo.

Sin embargo, desde enero, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, las amenazas contra Cuba y Groenlandia y, posteriormente, la guerra con Irán, el Vaticano ha emitido declaraciones de preocupación cada vez más frecuentes.

No obstante, el Papa León XIV ha evitado dirigirse específicamente al mandatario estadounidense.

Por el contrario, la noche del domingo 13 de abril Trump lanzó un ataque fulminante contra el líder católico, calificándolo de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior". El lunes por la noche insistió: "Está equivocado".

Trump también publicó una imagen generada por IA de sí mismo como una figura parecida a Jesús, lo que le valió críticas generalizadas incluso de algunos conservadores religiosos que suelen apoyarlo. La publicación fue eliminada el lunes por la mañana.

Trump parecía estar respondiendo a las crecientes críticas de Leo en las últimas semanas hacia la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Indirectas directas

León XIV, experto en derecho canónico, ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de respetar el derecho internacional, lo que incluyó criticar las acciones de Israel en Gaza el año pasado.

Sin embargo, suele expresarse en términos generales, dejando las críticas más directas en manos del clero local.

Una excepción fue cuando arremetió contra el trato "inhumano" que reciben los migrantes en su país natal. La Casa Blanca respondió con un comentario mesurado en defensa de sus políticas de inmigración.

La retórica y los llamamientos a la paz del pontífice se han intensificado a medida que se extendía la guerra con Irán, y cuando Trump amenazó con eliminar a toda la civilización iraní a principios de abril. Entonces, León XIV declaró a la prensa que esto era "inaceptable".

Tensa calma entre León XIV y Trump

En esta última semana, el papa León trató de restar importancia el sábado a su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que la cobertura mediática de los comentarios que ha hecho hasta ahora durante su gira por África "no ha sido precisa en todos sus aspectos".

En declaraciones a periodistas en inglés a bordo de su vuelo a Angola, tercera etapa de su ambiciosa gira africana de diez días, el primer papa estadounidense dijo que los comentarios que había hecho dos días antes en Camerún, en los que denunciaba que el mundo estaba siendo "devastado por un puñado de tiranos", no iban dirigidos a Trump.

El discurso, dijo Leo, "se preparó hace dos semanas, mucho antes de que el presidente hiciera algún comentario sobre mí o sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo".

Para el día jueves, el papa León arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y dijo que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos", aunque no volvió a mencionar a Trump directamente.

"Da la casualidad de que se interpretó como si estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto", dijo el pontífice ayer sábado. Asimismo, reiteró que seguiría pronunciándose sobre la guerra.

(Con información de AFP y Reuters)