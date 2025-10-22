PRI descarga contra Jorge Romero por el rechazo del PAN a las alianzas electorales

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo una defensa de las coaliciones electorales y denostó que su homólogo del PAN, Jorge Romero, las haya descartado rumbo a las elecciones intermedias del 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados.

“El tema de las coaliciones es algo muy importante para el país. El PRI ha sido promotor permanente de construir coaliciones para ganarle con mayor potencia y fuerza a estos cínicos y corruptos de Morena. Pero lo que sí no se puede permitir es que hoy quieran utilizar un discurso para decir que no irían con el PRI para lavarse la cara. No, quien le ensució la cara al PAN, quien los señaló de corruptos, cínicos y cobardes fue esta narco dictadura terrorista de Morena”, afirmó el senador priista.

Entrevistado en la Cámara de Senadores, recordó que en el 2024, cuando su partido se alió al PAN y PRD para contender, sin éxito, por la presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las dos candidaturas fueron propuestas por el PAN.

“Ahora resulta que, en lugar de aguantar, tener carácter como lo ha hecho el PRI, enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena, como lo estamos haciendo los priistas, como lo está haciendo un servidor, ahora salen a lloriquear diciendo que le quieren echar la culpa al PRI. Para nada, el candidato a la Presidencia de la República en el 2024, el candidato a la Jefatura de Gobierno, fueron propuestas de Acción Nacional y fuimos en una coalición”.

“Entonces, no puede ser, no sólo correcto, no es una manera leal, una manera derecha, después de que hemos sido coaligados, de expresarse porque les pegan dos, tres sopetones o dos, tres calambres del gobierno, porque les dicen lo del cartel inmobiliario y salen corriendo y están asustados. No. Hay que estar echados para adelante, hay que construir los acuerdos por México. Antes que los partidos políticos está México. Hay que defender la democracia, hay que trabajar juntos y en equipo”.

En su opinión, lo que los partidos políticos de oposición tienen que hacer es “ver la mejor manera de construir acuerdos, de construir consensos para ganar las elecciones’’, porque, reconoció, “lo que se ve a todas luces es que lo único que va a hacer que vayamos divididos es que Morena tenga un mejor resultado en las elecciones”.

Moreno Cárdenas aseguró que, de cara a las elecciones del 2027, “el PRI está listo para competir en los 300 distritos, en las 17 gubernaturas”.

“Vamos a constituir no solo una opción real, el PRI es un partido opositor, firme, a nosotros no nos doblan, a nosotros no nos echan para atrás, a nosotros no nos intimidan, porque no le tenemos miedo al gobierno… Seguiremos trabajando, vamos a ir juntos para tener mejores propuestas de cercanía con la sociedad y el PRI está listo. Vamos bien”.