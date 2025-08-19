Presentan en Nuevo León el sorteo de Lotería Nacional dedicado a las y los paisanos migrantes, “México con M de Migrante”

“El Gran Sorteo Especial No. 303 es un homenaje vivo que viaja en cada cachito. Porque un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”, Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum destinó el Gran Sorteo Especial de Lotería Nacional para reconocer la entrega de quienes siguen construyendo México a la distancia, las y los hermanos migrantes, se celebrará el 15 de septiembre a las 16 horas

Lotería Nacional recorre el territorio y llega hasta Nuevo León para difundir el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, “México con M de Migrante”, primer sorteo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dedicado a reconocer el aporte de las y los hermanos mexicanos que han dejado su tierra pero siguen construyendo el país a la distancia y cuya esencia ha sido bien descrita en el Himno Migrante de Legado de Grandeza.

Desde el Palacio Federal en Guadalupe, Nuevo León, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo; el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo de Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, y el Colectivo Legado de Grandeza expusieron la relevancia de un sorteo que lleva un mensaje de unidad, rinde homenaje a quienes han hecho de la distancia un acto de amor hacia México y llevan la patria en el corazón: las y los hermanos migrantes.

Al tomar la palabra, la directora Olivia Salomón resaltó que Lotería Nacional es una institución con 255 años de historia, que en esta etapa de la Cuarta Transformación honra las causas importantes y “el Gran Sorteo Especial No. 303 es un homenaje vivo que viaja en cada cachito. Porque un cachito no es sólo un boleto, es un pedazo de gratitud, es un acto de justicia, es devolver un cachito de amor a quienes, desde lejos, nunca han dejado de ser parte de México”.

Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la entrega y lealtad de los paisanos y lo enmarca en el sorteo del 15 de septiembre como un acto de gratitud que les dice que aquí se les abraza, se les honra y se les incluye como parte de la transformación.

Asimismo, señaló el aporte fundamental del Colectivo Legado de Grandeza a la causa, ya que los diseños de los billetes están inspirados en el Himno Migrante, una pieza musical con alma que se suma a crear unidad y ser parte del Gran Sorteo Especial que une dos conmemoraciones: el inicio de la Independencia y el arranque del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, donde casi 40 millones de mexicanas y mexicanos celebran con orgullo sus raíces, dijo la directora.

Olivia Salomón dio a conocer que los recursos obtenidos después del pago de premios serán destinados a fortalecer el apoyo consular y concluyó: “Desde la Lotería Nacional, nos sentimos profundamente honrados de ser parte de esta causa. Porque no hay mayor fortuna que abrazar una causa justa. Y no hay mayor premio que decirle a nuestra gente: México no te olvida. México te espera. México te agradece”.

Por su parte, la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo, manifestó que el sorteo es una expresión a favor de las y los mexicanos que se han movilizado a otros países pero mantienen sus raíces, mismas que se fortalecen de varias formas, como el recuerdo, la cultura y, sobre todo, con la familia y la gente que siempre les mantendrá ligados al país.

De esta forma, Clouthier Carrillo invitó a participar en un sorteo con causa, adquiriendo cachitos que ayudarán a la comunidad migrante: “El día 15 es cuando se celebra este Gran Sorteo 303, este grito de amor, este grito de sentir las raíces se oye a lo largo y a lo ancho esa noche, y así como dijeron los Niños Gritones, el Premio Mayor nos lo llevamos nosotros al ser mexicanas y mexicanos, eso que se lleva en el corazón, eso que hacemos vibrar en donde estemos”.

Al tomar la palabra, el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo de Bienestar en Nuevo León, Genaro Rodríguez Teniente, mencionó que para la Primera Presidenta Sheinbaum, apoyar a los migrantes ha sido prioritario y en el estado de Nuevo León la movilidad humana es una realidad, por ello, como sitio de tránsito, la encomienda presidencial ha sido implementar la Estrategia de México te Abraza, una forma activa de recibir de la mejor manera a los connacionales.

Finalmente, expuso que con este sorteo de Lotería Nacional se coloca al centro el tema de las y los hermanos migrantes, dando testimonio del impacto que tienen tanto en nuestro país como en el extranjero, un gesto tangible que refleja el valor y la importancia de los migrantes en la sociedad.

La presentación del Gran Sorteo Especial cerró con la interpretación del Himno Migrante por parte de los integrantes del Colectivo Legado de Grandeza, cuya letra muestra la identidad de quienes deciden salir de su país, pero que mantienen su tierra a donde sea que van.

Datos y premios del sorteo “México con M de Migrante”

Olivia Salomón informó que con un solo cachito, es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos, hay 10 premios de 25.5 millones, lo que suma un Premio Mayor de 255 millones de pesos.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos con un costo de 200 pesos cada uno. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).