Policías de la SSC detuvieron, en la alcaldía Cuauhtémoc, a dos personas en posesión de aparente droga y un arma de fuego con cartuchos útiles

El detenido posiblemente forma parte de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la zona centro.

Mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, para la prevención de delitos alto impacto, detuvieron a una pareja en posesión de aparente droga.

Fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron, les marcaron el alto y les requirieron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial.

Resultado de lo anterior, les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser crystal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados.

Por lo anterior, el hombre de 28 años de edad identificado como posible integrante de un grupo delictivo, y la mujer de 22 años de ciudadanía extranjera, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.