Mario Delgado anuncia expansión de Beca Rita Cetina: llegará a más de 20 millones de estudiantes en 2026

⁠El titular de la SEP comentó que en enero de 2026 se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado de primaria, mientras que en septiembre de 2026 se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1°

Señaló que durante el ciclo escolar 2024-2025 las y los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina pasaron de 5 millones 603 mil 611 a 8 millones 864 mil 448

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de 2026, además de los estudiantes de secundaria, todas las alumnas y alumnos de primarias públicas recibirán la Beca Universal Rita Cetina, por lo que este programa alcanzará a más de 20 millones de estudiantes, asegurando que ningún niño, niña o joven abandone sus estudios por falta de recursos.

Delgado Carrillo anunció que, a partir de enero de 2026, se integrarán las y los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1° grado. Esta medida representa un paso decisivo hacia la universalidad de la beca para educación básica.

Señaló que, durante el ciclo escolar 2024-2025, las y los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina pasaron de 5 millones 603 mil 611 a 8 millones 864 mil 448, lo que representa un incremento del 58.2 por ciento, con una inversión histórica de 75 mil millones de pesos. Con ello, se cumple el objetivo de que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, además de contribuir a reducir el abandono escolar.

Resaltó que el alcance de la Beca Universal Rita Cetina también se refleja en el incremento de familias beneficiarias, que pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, un aumento del 68.7 por ciento.

Delgado Carrillo subrayó que este avance demuestra que la beca no solo alivia la carga económica de los hogares, sino que también impulsa la permanencia escolar y fortalece el tejido social en todo el país.

Comentó que la cobertura abarca desde el nivel inicial hasta la secundaria: 2 mil 65 niñas y niños de nivel inicial; 423 mil 93 de preescolar; 3 millones 189 mil 802 de primaria, y 5 millones 249 mil 488 de secundaria.

Destacó que 9 de cada 10 alumnas y alumnos de escuelas públicas de secundaria en modalidad escolarizada cuentan con una beca, lo que representa un cambio estructural en la inclusión educativa.