Mantiene XXI Banorte liderazgo en ahorro voluntario: Consar

Administrando $76,600 millones de pesos, XXI Banorte es la número uno en Ahorro Voluntario.

• La Afore encabeza el sector gracias a su servicio personalizado, altos rendimientos y herramientas digitales accesibles.

Las aportaciones voluntarias se han convertido en una herramienta esencial para que las y los mexicanos fortalezcan su ahorro para el retiro y construyan un mejor futuro financiero. En este contexto, Afore XXI Banorte reafirma su liderazgo como la Administradora con el mayor volumen de Ahorro Voluntario, de acuerdo con cifras publicadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) al cierre de septiembre 2025.

Con un monto de $76,667 millones de pesos en Ahorro Voluntario, XXI Banorte se mantiene en el primer lugar del sector, confirmando el compromiso de ofrecer altos rendimientos, asesoría especializada y una atención de excelencia para sus 7.3 millones de cuentahabientes en todo el país.

“El Ahorro Voluntario es la herramienta más poderosa para fortalecer el retiro de las y los trabajadores. Impulsamos estas aportaciones mediante educación financiera y asesoramiento, de manera que cada cliente cuente con toda la información y conozca la importancia de iniciar o incrementar sus aportaciones”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Para hacer más accesible esta herramienta, XXI Banorte ha desarrollado canales digitales que facilitan las aportaciones, incluyendo la App AforeMóvil XXIB y la plataforma Mi Afore Digital, desde donde se pueden realizar depósitos únicos o bien domiciliaciones, brindando flexibilidad, accesibilidad y seguridad en cada operación.

Cabe señalar que, además de incrementar el monto de la Cuenta Individual de cara al retiro, las y los trabajadores pueden realizar aportaciones voluntarias para cumplir metas personales a corto plazo o contar con un fondo para emergencias, dependiendo del tipo de ahorro realizado.

Toda esta información es proporcionada por XXI Banorte a cada cuentahabiente a través de su Programa Permanente de Educación Financiera y Previsional, el cual ofrece materiales y asesorías que ayudan a las y los trabajadores a planificar su retiro con información clara y bien fundamentada.

Con estos resultados, XXI Banorte reafirma su posición como la Afore número uno en Ahorro Voluntario, impulsando el bienestar financiero de las y los mexicanos de manera que puedan acceder a un mejor retiro laboral.