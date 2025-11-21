Mandan militares para reforzar seguridad en Chihuahua

Un contingente de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arribó al sur de Chihuahua para reforzar las labores de seguridad, principalmente en la región de Hidalgo del Parral, tras los hechos violentos registrados el fin de semana, que dejaron al menos ocho homicidios vinculados a disputas entre grupos criminales.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que los militares ya se encuentran desplegados en puntos estratégicos junto a efectivos de la Guardia Nacional, como resultado de la reunión de coordinación realizada el pasado martes en Parral, la cual encabezó la gobernadora Maru Campos y mandos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

También, el funcionario estatal aclaró que los hechos violentos registrados en días recientes no constituyen una escalada repentina, sino que forman parte de un conflicto que se arrastra desde hace año y medio. Señaló además que entre las víctimas recientes había personas relacionadas con un hecho previo, y que sobre uno de los involucrados ya existía una orden de aprehensión. (Arturo Rojas)