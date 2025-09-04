Huracán Lorena provoca lluvias torrenciales en Baja California Sur y noroeste de México

El huracán Lorena, de categoría 1, se localizó la mañana de este jueves a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 km al sur de Punta Eugenia, en Baja California Sur. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 160 km/h y avanza hacia el noroeste a 13 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los desprendimientos nubosos de Lorena mantendrán lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Baja California Sur; intensas de 75 a 150 mm en Baja California (sur), Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa); muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua.

Además, se prevén rachas de viento de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, así como oleaje de hasta 5.5 metros en la costa occidental de la entidad. En Sinaloa se esperan olas de 2.5 a 3.5 metros y en el Golfo de California de 1.5 a 2.5 metros.

Alertas en la península

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen activa una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, Baja California Sur, además de una zona de vigilancia desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, en Baja California.

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos. También advirtieron que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El Gobierno federal exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante las condiciones adversas de viento y oleaje elevado. El sistema podría debilitarse a tormenta tropical en el transcurso del día cerca de la península de Baja California.