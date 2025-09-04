Se intensifica Lorena; cierran escuelas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el huracán Lorena de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasionará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm en Baja California Sur, así como rachas intensas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas de aquel estado; en el golfo de California se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h).

“Asimismo, el ciclón tropical en interacción con el monzón mexicano y una vaguada en altura mantendrán condiciones para lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Sonora (centro, oeste y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en zonas de Baja California y Nayarit. A su vez, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con oleaje elevado de hasta 3 m de altura en Sinaloa”.

De acuerdo con el reporte vespertino de ayer, el centro de Lorena se localizó a 310 km al oeste de Cabo San Lucas y a 200 km al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, localidades de Baja California Sur, registrando vientos máximos sostenidos de 130 km/h, rachas de 160 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

Suspenden clases

En Baja California Sur, el gobierno decretó medidas de prevención, entre las que destacan la suspensión de clases en todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas de los cinco municipios del estado, así como de labores en todas las oficinas gubernamentales de la entidad, mientras que la Armada de México activó el Plan Marina.

El SMN informó que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, de los Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Punta Eugenia, así como la zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Todos Santos hasta Santa Fe, localidades de Baja California Sur, y desde Santa Rosalía hasta Bahía de los Ángeles, en Baja California.

Para hoy se prevén lluvias puntuales torrenciales en Baja California y Baja California Sur; intensas en Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa); muy fuertes en Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca; fuertes en Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.