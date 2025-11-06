Grecia asume alcaldía; seguirá pasos de Manzo

Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, rindió protesta este miércoles como presidenta municipal sustituta, en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán.

“Hoy vengo con un corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, de lucha, al padre de mis hijos”, fueron las primeras palabras de Quiroz desde el Palacio Legislativo de Morelia, donde asumió oficialmente el cargo.

La nueva alcaldesa arremetió contra el Gobierno de Michoacán y el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz, al considerar que el asesinato de su esposo —presuntamente a manos del crimen organizado de la región— fue lo que obligó a las autoridades a “voltear a ver a Uruapan”.

“Voy a seguir los pasos de Carlos Manzo (…) les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido”

Condenan incendio

Por su parte, la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo condenó el incendio del Palacio Municipal de Apatzingán, ocurrido durante una protesta que exigía justicia por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y del líder limonero Bernardo Bravo.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Arreola afirmó que los hechos no fueron sólo un ataque contra un edificio público, sino “una agresión que ofende el esfuerzo de campesinos, comerciantes y profesores que trabajan cada día por una Apatzingán en paz”.

Durante su mensaje, Arreola llamó a la población a mantener la calma y la unidad, subrayando que el municipio no se paralizará y que las actividades gubernamentales continúan operando de manera parcial mientras se restablecen las áreas afectadas.

La alcaldesa informó que el gobierno municipal mantiene coordinación con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de las familias del municipio y que la atención ciudadana continuará “porque este pueblo y este gobierno no se paralizan”.

Denuncian ante FGE

Mientras que el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, reveló que recibió amenazas por mensajes y llamadas telefónicas hace dos meses, las cuales denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

Mediante una entrevista radiofónica, el alcalde pidió al Gobierno federal reforzar la seguridad en su municipio con presencia permanente de la Guardia Nacional, luego del asesinato de su homólogo de Uruapan ocurrido el 1 de noviembre.

También detalló que, en la actualidad, cuenta con seguridad personal asignada por el Gobierno estatal, integrada por tres elementos de la Policía Estatal y Municipal. Sin embargo, insistió en que el municipio requiere mayor resguardo federal para prevenir hechos violentos y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

“Reconozco que Pátzcuaro no enfrenta un problema de inseguridad como otros municipios, pero eso no debe traducirse en desatención”, comentó.