Gobierno del Edoméx alista Paquete Fiscal 2026: más recursos para programas sociales, sin nueva deuda ni nuevos impuestos

El Gobierno del Estado de México presentará este miércoles 19 de noviembre ante el Congreso local el Paquete Fiscal 2026, un proyecto construido bajo una premisa central: austeridad estricta, cero endeudamiento y mayor inversión en programas sociales, seguridad, educación y salud, confirmó el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto enviado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez prioriza el fortalecimiento de las áreas sustantivas del gobierno y la protección de los recursos destinados a la población más vulnerable, al campo y al medio ambiente.

Un presupuesto más robusto

Duarte adelantó que el Estado de México cerrará el ejercicio fiscal actual con una cifra histórica de ingresos, incluso superiores a los programados, resultado de una recaudación más eficiente.

“Este año fiscal tuvimos ingresos mayores a los planeados, hubo una buena recaudación de parte del Gobierno del Estado y esto nos permitirá tener un poco más de ingresos”, explicó.

Con ello, el Paquete Fiscal 2026 contemplaría un incremento aproximado de 20 mil millones de pesos, respecto al presupuesto de 388 mil 550 millones aprobado para 2025. Ese aumento permitirá reforzar rubros prioritarios sin recurrir a endeudamiento adicional.

Austeridad profunda y gasto sin lujos

El secretario subrayó que la instrucción de la Gobernadora es mantener y profundizar la austeridad republicana, eliminando gastos no productivos y orientando cada peso a actividades realmente prioritarias.

“No habrá contratación de deuda, lo único que buscamos es garantizar que la austeridad y las medidas de contención del gasto nos permitan destinar más recursos para las actividades fundamentales del gobierno”, afirmó.

Programas sociales garantizados y en aumento

Duarte confirmó que el paquete prevé incrementos en los programas sociales estatales, los cuales además se complementan con los programas federales del Gobierno de México.

La prioridad será proteger el ingreso de las familias mexiquenses, reforzar apoyos al campo y garantizar recursos para salud, seguridad y educación, sectores que no presentarán recortes.

¿Qué incluye el Paquete Fiscal 2026?

El Congreso del Estado de México tiene programado analizar este miércoles los documentos enviados por el Ejecutivo:

Ley de Ingresos del Estado de México 2026 Ley de Ingresos de los Municipios 2026 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 2026 Reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios Decreto de autorización del Programa de Financiamiento FAIS Municipal

Sin nuevos impuestos para 2026

El secretario fue enfático en señalar que el Paquete Fiscal 2026 no contempla nuevos impuestos, y los ingresos adicionales derivarán exclusivamente de una mejor recaudación y del uso más eficiente del gasto público.

Con este proyecto, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez busca consolidar una política fiscal responsable, socialmente orientada y libre de endeudamiento, que privilegia las necesidades reales de la población mexiquense.

El Paquete Fiscal 2026 quedará en manos del Congreso, donde iniciará el proceso de análisis y discusión a partir del 19 de noviembre.