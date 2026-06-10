Gobernadores del país afianzan su popularidad entre la ciudadanía en mayo

La aprobación ciudadana a los gobernadores y la jefa de Gobierno en México registró su quinto mes consecutivo con alza.

De acuerdo con datos del “Ranking Mitofsky Capítulo: gobernadores y gobernadoras de México”, medición mensual sobre aprobación ciudadana realizada para El Economista el dato para mayo fue de 52.2%, una diferencia de 0.9 puntos con respecto al dato de abril que fue de 51.3 por ciento.

Gráfico EE

De manera general, siete gobernadores registraron aprobación “sobresaliente”, más de 60 puntos, mientras que 13 obtuvieron una calificación alta, entre 50 y 59.9 puntos. En “media”, la cual va entre 40 y 49.9% se colocó un total de 10 mandatarios y en menor a 40% se registraron dos.

Con respecto a las regiones, la del Norte registró un promedio de 51.9%, la del Bajío Occidente obtuvo una cifra de 54% en promedio.

Mientras que la región Centro tuvo una aprobación de 54.3% y finalmente la región Sur Península tuvo 48.3 por ciento.