García Harfuch confirma la detención de sujeto fichado por el FBI en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención en Culiacán, Sinaloa, de Daniel "N", alias "El Dany", buscado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

A través de su cuenta de la red social X, el funcionario federal detalló que el sujeto de nacionalidad estadounidense contaba con orden de arresto y ficha roja del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

"La detención es resultado del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas", destacó García Harfuch.

En tanto, la SSPC detalló en un comunicado que el operativo fue encabezado por elementos de dicha dependencia en coordinación con la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Guardia Nacional.

"La acción operativa se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, donde los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el sujeto detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación legal e integrar la carpeta de investigación del caso.