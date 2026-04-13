Justicia de EU aplaza lectura de sentencia contra Ismael "El Mayo" Zambada

La lectura de la sentencia contra el narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada, procesado en Estados Unidos por codirigir junto con "El Chapo" el poderoso Cártel de Sinaloa, fue aplazada al 18 de mayo, según un documento judicial consultado por la AFP.

La condena contra el criminal de 78 años, ya pospuesta anteriormente, había sido programada para el lunes en un tribunal federal del distrito de Brooklyn, en Nueva York.

El exbarón de la droga cofundó el Cártel de Sinaloa en la década de 1990 junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien cumple cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado, tras su arresto en 2016 y su condena en 2019.

Zambada fue detenido en Estados Unidos en julio de 2024 junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo". Alegó que había sido secuestrado en México y entregado a Estados Unidos en contra de su voluntad.

Encarcelado desde entonces, Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de varios cargos relacionados con sus responsabilidades al frente de la organización criminal.

A cambio de este reconocimiento de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte en su contra.

Tras su detención en territorio estadounidense, los enfrentamientos se multiplicaron en México entre las facciones del cártel que respondían a los hermanos Guzmán y las de Zambada, y dejaron cientos de muertos y desaparecidos.

Dos hijos de Guzmán están actualmente detenidos en Estados Unidos y colaboran con las autoridades estadounidenses. Otros dos se encuentran prófugos y son considerados los jefes de su facción.

El Cártel de Sinaloa es uno de seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.