Eurodiputados y legisladores mexicanos plantean acuerdo con cambios arancelarios y de seguridad

Legisladores europeos y mexicanos adelantaron que de cara a la firma del acuerdo Global Modernizado (AGM), buscarán consensos entre la Unión Europea y nuestro país para impulsar beneficios arancelarios, así como una política de cooperación para enfrentar temas como la lucha contra el narcotráfico.

Desde la Cámara de Diputados y en el marco de la 32 reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, el diputado Antonio López-Istúriz, presidente de la delegación europea de esta comisión Parlamentaria, manifestó que es la primera vez que vienen a nuestro país una delegación de Eurodiputados, por lo que resaltó que la relación de la Unión Europea con México, ello al calificarla como profunda, estratégica y en constante crecimiento.

“Nuestra relación está construida sobre bases sólidas y compartimos una historia de cooperación basada en valores democráticos respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho, la defensa de la igualdad y el compromiso con el desarrollo sostenible. Estas bases nos permiten construir una asociación fuerte y resiliente, que trasciende el ámbito económico y comercial para abarcar también el diálogo político y social”, expresó.

Asimismo, habló sobre la voluntad de ambas naciones, que se refleja ante la modernización del Acuerdo Global entre México y la UE, cuya firma está prevista para principios de 2026 por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el cual, dijo, va a beneficiar a los ciudadanos y el consenso mostrado por fuerzas políticas muy distintas aquí en México y en la Unión Europea.

Incluso, reconoció que México y la UE no tienen una agenda fácil, ya que se prevé que se aborden temas como la lucha contra el narcotráfico que afecta a ambas regiones, por lo que la colaboración en esta materia es fundamental.

Por su parte, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez (Morena), presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta México–Unión Europea, apuntó que el objetivo es lograr los consensos para concretar la modernización del Acuerdo Global, el cual permitirá que 85% de los productos agroalimentario mexicanos dejen de tener aranceles.

Además, enfatizó, se moderniza la conversación política, la cooperación en diferentes áreas y también, México diversifica su mercado con este convenio.

Finalmente, el diputado Pedro Haces Barba (Morena), sostuvo que este encuentro se da en un momento crucial, ya que se prevé la modernización de este Acuerdo Global y al mismo tiempo, se vive una transformación del mundo con desafíos que obligan a replantear lo que se pretende con los aliados naturales.

Por ello, el también vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, hizo un llamado “a que nuestra alianza no sea circunstancial: sino que podamos traducir este entendimiento en certezas para el futuro que nos exige caminar juntos”.

Además de enfatizar que este encuentro es parte de la decisión de construir “hombro con hombro porque ahora el reto debe de ser mayor y ya no basta con tender puentes, ahora, debemos de cruzarlos juntos”.