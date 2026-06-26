EU anuncia que bombardeó objetivos iraníes tras ataque en estrecho de Ormuz

Las fuerzas estadounidenses bombardearon el viernes depósitos iraníes de misiles y drones, así como radares costeros, en respuesta a un ataque iraní contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz, informó el ejército de Estados Unidos.

"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X, describiendo los bombardeos contra Irán como "una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz".