Francia golea 4-1 a Noruega y acaba líder del Grupo I del Mundial 2026

Ousmane Dembélé demostró que no solo de Kylian Mbappé vive Francia y, con un triplete, condujo a su país al triunfo 4-1 sobre Noruega, este viernes en el cierre del Grupo I del Mundial, donde los Bleus terminan líderes con un pleno de tres victorias.

El Balón de Oro 2025 fue un huracán en la primera parte (7', 20', 32') y Desiré Doué puso la cereza en el pastel (90+3') del triunfo ante una Noruega para quien marcó Thelo Aasgaard en el 21', ante la mirada desde el banquillo de Erling Haaland, suplente en esta ocasión para dosificar fuerzas.

Los dos equipos llegaban ya clasificados a Foxborough (cerca de Boston) en esta tercera jornada, después de ganar en las dos primeras, y con 9 puntos el liderato fue para Francia, cuyo rival en dieciseisavos será uno de los mejores terceros clasificados, el martes en East Rutherford.