Encabeza Miramar el top ten de derrama turística en Tamaulipas

-Mientras visitantes siguen llegando para disfrutar la riqueza natural que ofrece la entidad.

Agosto 13 de 2025. Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Entre los destinos turísticos de la entidad, Ciudad Madero ocupa el primer lugar en derrama económica durante el periodo vacacional de verano 2025, con ingresos que superan los 742 millones 319 mil pesos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que se está alcanzando un nuevo récord tanto en número de visitantes como en derrama económica.

Al detallar el ranking de los 10 principales destinos turísticos del estado en estas vacaciones, y con base en datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística, señaló que el puerto de Tampico ocupa el segundo lugar con 415 millones 24 mil pesos.

En tercer sitio se ubica Soto la Marina, con su playa La Pesca, que registra 167 millones 421 mil pesos en ingresos. En cuarto lugar está Aldama con 65 millones 2 mil pesos, y en quinto, la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, con su Barrio Mágico, que alcanzó 48 millones 463 mil pesos.

Hernández Rodríguez informó que en el sexto lugar se encuentra Matamoros con 33 millones 695 mil pesos, seguido de Llera, en séptimo, con 32 millones 330 mil pesos. El octavo puesto lo ocupa el puerto de Altamira con 28 millones 183 mil pesos, mientras que el Pueblo Mágico de Tula está en noveno lugar con 24 millones 707 mil pesos.

Finalmente, Nuevo Laredo cierra la lista en décimo sitio con una derrama superior a los 23 millones 654 mil pesos.