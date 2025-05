Elementos de la Guardia Nacional resguardarán las elecciones judiciales: Harfuch

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que se ha puesto en marcha un despliegue de elementos de la Guardia Nacional para que el próximo 1 de junio la ciudadanía acuda a votar con seguridad.

“Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3,500 elementos; y en Durango 2,500. Se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz”, expresó luego de reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

En este contexto, el titular de la SSPC también sostuvo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no buscará caer en ninguna provocación o en algún acto de represión, ello ante las supuestas amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear las elecciones del próximo domingo.

“Como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros prevenimos, no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión. Por supuesto, vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera, verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días y así lo seguiremos garantizando”, dijo.

Descarta relación entre asesinato de dos funcionarios de CDMX con ataque a Gómez Leyva

En otro asunto, el titular de la seguridad del país rechazó tener información sobre una posible relación entre el asesinato de los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, con los atentados que sufrieron él 2020 y el del periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

“En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que esto está vinculado al atentado que nosotros sufrimos o el que sufrió Ciro Gómez Leiva. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes”, subrayó.

Incluso, destacó que “no importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario”.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja, aseguró que durante la comparecencia, el secretario “habló de muchos temas delicados, difíciles, desde la relación con Estados Unidos hasta los operativos y las consecuencias de instrumentar este tipo de acciones”.