La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) y la Cruz Roja Mexicana fortalecen lazos para mejorar la educación y atención a emergencias.

Carlos Freaner Figueroa, Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, encabezó la reunión de trabajo con autoridades de la DGETI y la Sra. María del Pilar Servitje de Mariscal, Coordinadora Nacional de las Escuelas de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana.

Por su parte Rolando López Saldaña, Director General de DGETI destacó que esta vinculación es importante para la comunidad escolar y de impacto social, ya que permitirá prevenir y saber qué hacer en caso de emergencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren más de 5 millones de personas en todo el mundo debido a desastres naturales y emergencias. La capacitación en Primeros Auxilios y Protección Civil es fundamental para reducir este número.

Se busca fortalecer la capacitación en Primeros Auxilios y Protección Civil a nivel nacional y desarrollar el Programa Académico de Urgencias Médicas de Nivel Avanzado. La alianza busca impactar positivamente en la formación de estudiantes y el beneficio social.