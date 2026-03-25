Perspectivas del mercado mundial del café

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) prevé que la producción global de café para el ciclo 2025/26 alcance un nivel máximo histórico de 10.7 millones de toneladas (mdt) de café verde. El café verde es el café en forma de grano despulpado y seco, antes de tostarse.

Dicho volumen de la producción mundial sería 2% mayor que en el ciclo previo. El USDA pronostica que los aumentos de la producción en países como Vietnam, Indonesia y Etiopía, entre otros, compensen con creces la disminución prevista para naciones como Brasil y Colombia.

Cabe resaltar que la cosecha mundial de café se obtendrá principalmente de Brasil (35.3%), Vietnam (17.2%), Colombia (7.7%), Indonesia (7.0%) y Etiopía (6.5%). De acuerdo con las estimaciones del USDA, México aportará el 2.2% a la producción global.

La oferta mundial del aromático estaría integrada en 53.4% de café de la variedad arábiga, lo cual equivale a 5.7 mdt, y el resto correspondiente a café robusta, es decir, 5.0 mdt. Para la primera, se estima una reducción de 4.7% con respecto al ciclo previo, mientras que para la segunda se prevé un incremento de 10.9 por ciento.

Entre los principales productores, el mayor incremento en la producción se espera en Indonesia, con un aumento de 16.4% a tasa anual, mientras que en Vietnam crecería 6.2% y en Etiopía 4.1 por ciento.

El factor clima será determinante en estos incrementos, ya que se prevén condiciones propicias para este cultivo. Por el contrario, para Brasil y Colombia se esperan decrementos de 3.1% y 6.8% respectivamente, esto derivado de climas desfavorables para el aromático.

El USDA prevé que la producción en Brasil se reduzca en 3.1% a tasa anual en el ciclo 2025/26, para ubicarse en 3.8 mdt. Este decremento se debe principalmente a condiciones climáticas desfavorables para el cultivo, caracterizadas por sequías, lluvias insuficientes y frentes fríos, afectando así la producción de café arábiga.

Por su parte, en las zonas productoras de robusta, como Espíritu Santo y Bahía se espera prosperen gracias a condiciones climáticas favorables. Cabe mencionar que el 60% de la producción de café brasileño es arábiga y el 40% robusta.

De acuerdo con datos del USDA, se estima que la producción de Vietnam se ubique en 1.8 mdt para el ciclo 2025/26, lo cual es 6.2% mayor a lo obtenido en la cosecha del ciclo previo; sin embargo, este volumen es inferior en alrededor 2.5% al registrado en el ciclo 2021/22, cuando se obtuvo una cosecha récord de 1.9 mdt.

En Vietnam se prevé un incremento en la superficie cultivada de café, esto impulsado por el aumento de los precios del café, lo que ha incentivando a los productores a invertir más en su cultivo, incluyendo el uso de fertilizantes, aunado a condiciones climáticas favorables, como lluvias abundantes, que han impulsado el cultivo del aromático, por lo que se esperan mayores rendimientos por unidad de superficie.

En Colombia, la totalidad de la producción de café corresponde a la variedad arábiga. El USDA se prevé que producción en el país sudamericano sea de 0.8 mdt en el ciclo 2025/26, lo que significaría un decremento de 6.8%, como resultado de condiciones climáticas adversas, sobre todo la carencia de temporadas secas consistentes, necesarias para la floración uniforme en los cafetales.

Para México, se estima que la producción de café verde durante el ciclo cafetalero 2025/2026 se ubique en 0.2 mdt, lo que significaría un incremento anual de 0.9% con relación al ciclo pasado.

De acuerdo con el USDA, el incremento esperado se atribuye principalmente a la recuperación de la superficie cosechada, impulsada por los precios favorables y la utilización de variedades mejoradas.

Por otra parte, el USDA estima que el consumo mundial de café en el ciclo 2025/26 alcance su máximo nivel histórico con 10.4 mdt, lo que significaría un crecimiento anual del 1.3 por ciednto. Ello, como resultado del aumento del consumo en los principales consumidores: la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

De acuerdo con la Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés), durante 2025 los precios del café en el mercado internacional experimentaron un año de crecimiento ininterrumpido, impulsado por afectaciones climáticas que redujeron la oferta, principalmente en Brasil.

En febrero de 2025 el precio indicativo compuesto de la ICO registró un máximo de 7,811 dólares por tonelada. Durante 2025 este precio registró un promedio de 7,019 dólares por tonelada, lo que significó un incremento de 38.8% con respecto al promedio de 2024.

El Banco Mundial, en su informe sobre las perspectivas de los mercados de productos básicos, señala que después del incremento en el precio del café durante 2025, se espera un debilitamiento en 2026. Así, proyecta que el precio del café arábiga disminuya 12.7% y el del robusta se reduzca 2.1% con respecto a los niveles promedio observados en 2025.

*Arturo Sancén Ramírez es especialista en la subdirección de Análisis del Sector en FIRA. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA.