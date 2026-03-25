Hutchison plantea arbitraje contra Panamá por 2,000 millones de dólares

Una filial del conglomerado CK Hutchison anunció que había ampliado sus demandas en un caso de arbitraje internacional contra Panamá, indicando que la indemnización por daños y perjuicios ascendía ahora a más de 2,000 millones de dólares.

Panama Ports Company afirmó que amplió sus demandas en el proceso conforme al reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, un mes después, lo que calificó como la toma ilegal por parte del Estado de dos terminales portuarias y de los bienes de la empresa.

La presidencia y la autoridad marítima de Panamá no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La batalla legal se ha convertido en parte de una disputa diplomática y comercial más amplia tras la cancelación por parte de Panamá de las concesiones, de conformidad con una sentencia de la Corte Suprema de finales de febrero.

La cancelación se produjo tras la creciente presión de Estados Unidos para frenar la influencia china en torno al estratégico canal, por el que transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial.

Panama Ports Company (PPC) ha acusado a las autoridades panameñas de incautar ilegalmente propiedades, confiscar documentos privados y protegidos así como denegar a la empresa el acceso a archivos y ordenadores.