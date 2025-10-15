Detienen a tres tras los narcobloqueos

Autoridades federales y estatales detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con los recientes bloqueos carreteros y la quema de 14 vehículos en Chiapas, tras ejecutar diversos cateos en varios municipios del estado, informaron las autoridades de seguridad federales.

Derivado de estas acciones, fueron detenidos dos hombres, de 25 y 41 años de edad, y una mujer de 39 años de edad, además de que se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, teléfonos celulares, ropa táctica y radios de comunicación.

Las acciones se desarrollaron en el marco de un despliegue operativo para restablecer el Estado de derecho tras los bloqueos registrados el pasado lunes, 13 de octubre, en distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos: la carretera federal 190-D Tapanatepec–Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Ocozocoautla–Arriaga; el kilómetro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas–Ocozocoautla, y el kilómetro 89+000 de la carretera estatal Villaflores–Nuevo México, en el tramo Entronque La Mazorca.

Según el reporte oficial, los agentes de investigación identificaron a varios participantes en los hechos y, con base en los datos de prueba obtenidos, un juez de control autorizó órdenes de cateo en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa.

Las autoridades mencionaron que a las personas que se les detuvo fueron informados de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, que será quien determine su situación jurídica. También, que los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Durante la tarde del pasado lunes, 13 de octubre, a través de redes sociales, se observaron videos que mostraron bloqueos y quema de vehículos en diversos puntos de la región. La prensa local detalló que, presuntamente, las acciones de las autoridades de seguridad habría sido dirigidas contra grupos delictivos vinculados a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).