Detienen a 6 tras agresión contra agentes federales

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tras la agresión registrada en Acapulco, Guerrero, contra agentes federales, que dejó tres elementos lesionados y un agresor abatido, se realizaron operativos coordinados entre fuerzas federales y estatales que derivaron en la detención de seis personas, entre ellas Antonio “N”, identificado como el autor intelectual del ataque.

La dependencia federal indicó que el ataque se registró mientras los agentes federales realizaban labores de patrullaje y vigilancia en colonias del puerto, cuando fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en motocicleta. La agresión ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando vecinos reportaron un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y agentes federales en la avenida del Taller de la colonia El Roble.

Además, las autoridades precisaron que los elementos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación, logrando la detención de un agresor herido, mientras que otro murió en el enfrentamiento.

Posteriormente, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, las fuerzas de seguridad ubicaron una camioneta azul relacionada con los hechos y la interceptaron en la Autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso Morelos. En el vehículo viajaban tres hombres, a quienes se les aseguraron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana. Las investigaciones llevaron a nuevas detenciones en Cuernavaca, Morelos, donde fue capturado Antonio “N”, señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo con operación en Acapulco, junto con una mujer que lo acompañaba.

Aseguramiento

Por otro lado, se precisó que en un domicilio de la colonia Progreso de Acapulco, las autoridades aseguraron tres armas cortas, un arma larga, nueve cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

Además, mediante un comunicado compartido a través de los canales oficiales de la secretaría se explicó que los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

De acuerdo con el mensaje difundido por el funcionario, en las acciones participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como autoridades del Gobierno de Guerrero, la Fiscalía de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado.

“Agradecemos a Evelyn Salgado (gobernadora de Guerrero) y la Secretaría de Salud de Guerrero por su apoyo y atención oportuna a nuestros compañeros, quienes se encuentran fuera de peligro”, posteó García Harfuch este domingo, 19 de octubre, en su cuenta de la red social X.