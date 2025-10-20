Desafían en NL a la dirigencia nacional del Acción Nacional

Policarpo Flores desafió a su correligionario Jorge Romero al afirmar que en Nuevo León la alianza PAN-PRI se mantendrá.

“Respetamos los lineamientos de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, su visión presente y a futuro, pero al menos aquí en Nuevo León la alianza que tenemos actualmente con el PRI se mantiene fuerte y firme porque es un proyecto en el que hemos venido trabajando desde hace tiempo”, informó el presidente del Comité Directivo del PAN en Nuevo León.

Esto, minutos después de que Romero, presidente nacional del PAN, anunció la decisión de dar por concluidas las alianzas electorales de su partido, como la que sostuvo con el PRI en 2024 para contender, sin éxito, por la Presidencia de la República.

“Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN. Al PAN. Donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu, los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en el PAN”, aseguró Romero el pasado sábado, a 86 años de la fundación del blanquiazul.

Flores piensa diferente; explicó que la política local está por encima de proyectos personales y que la eventual alianza PAN-PRI busca consolidar un proyecto estable en Nuevo León, rumbo a las elecciones del 2027 cuando se disputará la gubernatura, el Congreso local y las presidencias municipales.

“En Nuevo León el proyecto político hace ya algunos años tiene nombre y apellido, y queremos ser muy claros de que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la narco política que encabeza el partido oficial no llegue a nuestro estado”, dijo en clara referencia al priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y aspirante a la gubernatura.

“Para Acción Nacional Nuevo León, la prioridad no es una ruptura, sino crecer más y evitar que los narco políticos del narco partido crezcan en nuestro estado”.

Finalmente, aseguró que en la pretendida alianza electoral de su partido con el PRI “caben todos aquellos que quieran a Nuevo León, todos aquellos que su objetivo es que a los nuevoleoneses les vaya bien; y si se quieren sumar más partidos bienvenidos son a nuestra alianza”.