Con Delfina Gómez, EdoMéx genera 4 de cada 10 nuevos empleos del país: Glosa de Sedeco ante la LXII Legislatura

La Inversión Extranjera Directa (IED) en el Estado de México equivale a más del 50% del tamaño de economías como la de Nicaragua o Jamaica, ilustró la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández.

Del rezago al liderazgo: Nezahualcóyotl será sede de uno de los primeros Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del país, gracias a las gestiones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

TOLUCA, Estado de México.– Durante su comparecencia ante la LXII Legislatura mexiquense, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, explicó ante el pleno que el objetivo marcado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es claro; un estado competitivo, atractivo para la inversión, donde cada región y cada persona encuentre oportunidades para prosperar.

“Con visión y responsabilidad, podemos transformar los retos en oportunidades. La magnitud del reto no nos inhibe; al contrario, nos inspira, porque contamos con lo más valioso, la visión y la fuerza de la Gobernadora Delfina Gómez, la capacidad de nuestra gente, el talento de nuestra juventud, la confianza de nuestros empresarios y la decisión inquebrantable de cumplir”, aseguró la titular de Sedeco.

De acuerdo con último reporte del INEGI, en 2025, la fuerza laboral del Estado de México es de 8.2 millones de personas. En los dos años de esta administración, la entidad se coloca en el primer lugar nacional en creación de empleos formales, con más de 191 mil; lo anterior significa que, de cada 10 empleos generados en el país, 4 se crearon en la entidad, generando bienestar para las familias mexiquenses.

En temas de inversión, se está construyendo una economía de bienestar y prosperidad compartida. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2024, la captación de IED, fue de 2 mil 643 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 36.8 por ciento, colocando a la entidad en segundo lugar nacional.

La IED total en el Estado de México alcanzó 10 mil 537 millones de dólares, cifra que equivale a más del 50 por ciento del tamaño de economías como la de Nicaragua o Jamaica.

En Inversión Nacional, la entidad mexiquense reportó un monto de 140 mil 155 millones de pesos, lo que equivale a una tercera parte del PIB de Aguascalientes, y una cuarta parte del PIB de Hidalgo. Entre septiembre de 2023 y agosto de 2025, se realizaron anuncios de inversión con un valor superior a 218 mil millones de pesos.

Anunció que se han conformado siete corredores productivos estratégicos que se distinguen por su ubicación geográfica, vocación productiva, disponibilidad de uso de suelo, conectividad y disponibilidad de mano de obra, diseñados para promover la inversión en las regiones más aptas.

Recordó que Nezahualcóyotl pasa del olvido al protagonismo económico, pues será sede uno de los primeros polos de Desarrollo Económico para el Bienestar del país anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum; contará con estímulos fiscales federales, estatales y municipales, y representa una oportunidad para impulsar sectores como la industria electrónica, la electromovilidad, aeronáutica y aeroespacial, por mencionar algunos.

Afirmó que todas estas acciones son muestra de la importancia de impulsar un desarrollo económico más justo, competitivo y sostenible, con la colaboración entre poderes, la participación de la sociedad, y la certeza de que el Estado de México cuenta con reglas claras, instituciones sólidas y una visión de futuro compartida, donde nadie se queda atrás y nadie se queda afuera.