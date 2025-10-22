Dan seguimiento Mara Lezama y Josefina Rodríguez al impulso turístico con diversos sectores de Tulum

Gobernadora y secretaria federal de Turismo sostienen segunda reunión de trabajo con representantes de los diversos sectores sociales, económicos y turísticos, y posteriormente recorrieron los accesos a las playas

Tulum.- En el marco de los trabajos para garantizar el libre acceso a las playas del pueblo y de los visitantes, impulsar la economía local y mantener el liderazgo turístico de Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora se reunieron nuevamente, por segunda ocasión, en un trabajo amplio y profundo, con representantes de los diversos sectores sociales, económicos y turísticos, y recorrieron los accesos.

“Arrastramos el lápiz, escuchamos de viva voz, intercambiamos inquietudes, datos, alcances y necesidades de la sociedad civil, hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, de sindicatos de transporte, restauranteros, artesanos, guías turísticos y promotores culturales, junto a las autoridades federales y estatales, para tomar decisiones estratégicas y certeras con el compromiso y total disposición del gobierno de México bajo el mando de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”, dijo la Gobernadora.

Añadió que este intercambio de información con los actores locales, “permitirá potenciar más eficientemente este pujante destino turístico, para que todas y todos, puedan seguir disfrutando de las playas más bellas del Caribe Mexicano y que la prosperidad compartida siga llegando a cada familia de Tulum”.

De esta manera, se sigue trabajando de manera coordinada entre los gobiernos municipal, estatal y federal, para que cada acción se traduzca en bienestar para las y los quintanarroenses, principalmente de los trabajadores de esta industria turística de Tulum.

Participaron en esta reunión representantes de sectores: hoteleros, restauranteros, comerciantes, náuticos, sindicatos, taxistas, artesanos, vendedores.

Además, el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el presidente municipal Diego Castañón Trejo; el diputado federal Enrique Vázquez; el director general de Grupo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el director general de Sustentabilidad Turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Patricio Carezzana Barreto, y el representante de CONANP.