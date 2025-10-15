CURP Biométrica: Vigilancia estatal y falta de estándares internacionales, alerta México Evalúa

México Evalúa advirtió que la nueva CURP Biométrica, que comenzará a expedirse el 16 de octubre de 2025, podría consolidar un sistema de vigilancia estatal sin suficientes garantías democráticas.

Según un reporte de la ONG la CURP Biométrica incluirá huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica, información que será gestionada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo).

Pero México Evalúa alertó que este modelo no cumple con estándares internacionales de protección de datos, como los promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Para que la identidad digital sea confiable, debe ser voluntaria, auditable y acompañada de salvaguardas efectivas contra el uso indebido de la información”, subrayó.

En su informe “Hacia un sistema digital confiable, al servicio de la ciudadanía”, la organización señaló que, aunque el Congreso aprobó recientemente seis reformas y cuatro nuevas leyes para fortalecer el ecosistema digital —incluyendo la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)—, el marco normativo vigente carece de contrapesos institucionales, transparencia y controles judiciales, lo que amplía de manera desproporcionada las facultades del Estado para acceder a información personal.

“La digitalización es altamente deseable y necesita avanzar aceleradamente para fines productivos y de seguridad pública, pero siempre con legitimidad democrática. Es indispensable construir una estrategia nacional que reduzca brechas y promueva la modernización progresiva de una relación de confianza verdadera entre Gobierno y sociedad”, reflexionó.

Sin el Inai no hay protección de datos

México Evalúa recordó que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) en marzo pasado dejó al país sin una autoridad que defienda la privacidad de los ciudadanos frente al uso gubernamental de la información digital.

En su lugar, el Consejo de la Judicatura Federal —ahora Órgano de Administración Judicial— habilitó a tribunales de Aguascalientes para conocer de los amparos en esta materia, lo que, advirtió el documento, impone costos, la carga de trabajo de estos órganos jurisdiccionales puede aumentar considerablemente y los jueces y magistrados, que se espera, sean especialistas en la materia serán removidos y sustituidos en las elecciones de 2027.

Ante los riesgos de un modelo digital sin salvaguardas, México Evalúa planteó recomendaciones como: crear una comisión bicameral de supervisión del sistema de inteligencia e investigación penal, legislar la creación de un nuevo organismo de protección de datos personales y establecer auditorías externas y protocolos de transparencia sobre el uso de los datos biométricos.