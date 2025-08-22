CURP biométrica no será obligatoria en México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la CURP biométrica que aprobó el Congreso de la Unión hace unas semanas no será obligatoria como identificación oficial y que cada persona tendrá la libertad de decidir si se inscribe para obtenerla.

“No es obligatoria… La gente decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad, así está en la ley. Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica”, afirmó la titular del Ejecutivo en su conferencia matutina en Palacio Nacional de este viernes.

Dijo que, aunque el trámite es voluntario, sí se espera que la gran mayoría de la población participe en este ejercicio.

Además, adelantó que su administración realizará una inversión importante de recursos públicos para implementar las plataformas para la recopilación de los datos.

El Congreso de la Unión aprobó a principios de julio una reforma a la Ley General de Población que establece que la CURP será el documento nacional de identificación que integrará toda la información personal, las huellas dactilares y fotografía; incluso integrará información de registros públicos y privados asociados a cada persona.