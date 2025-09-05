Segob declara desierta licitación de servicios de nube en medio de implementación de CURP biométrica

La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró desierta la licitación destinada a contratar el “servicio integral de administración y operación de los servicios de cómputo” para el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), después de que las dos propuestas recibidas no acreditaron cumplir los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria.

El acta de fallo, emitida el 3 de septiembre de 2025, puntualiza que ambas propuestas fueron desechadas por no cumplir con varios rubros obligatorios del Anexo Técnico, por lo que el procedimiento se declaró desierto.

La CURP biométrica y un contrato millonario

La contratación ocurría a la par de la puesta en marcha de la CURP biométrica, cuyo marco normativo fue publicado el 16 de julio de 2025, y para la que Segob estructuró un presupuesto multianual cuyo tope global alcanza hasta 520 millones de pesos.

La licitación buscaba asegurar capacidad de cómputo, almacenamiento, redes y esquemas de seguridad que soporten tanto los procesos de alta masiva como la verificación en línea de los identificadores biométricos.

De acuerdo con el dictamen técnico reproducido en el acta, Renapo recibió dos proposiciones: una de Triara.Com, S.A. de C.V. (en participación conjunta con Uninet, S.A. de C.V. y Scitum, S.A. de C.V.) y otra de B Drive It, S.A. de C.V.

Tras la revisión con el criterio de puntos y porcentajes, la coordinación técnica determinó que ambas ofertas incumplían requisitos esenciales del Anexo Técnico y de la Convocatoria. En consecuencia, la autoridad dictaminó declarar desierto el procedimiento.

Las faltas detectadas incluyen ausencia de documentación obligatoria, deficiencias en las certificaciones requeridas para centros de datos, carencia de planos o layout arquitectónico del centro de datos, omisión de descripciones técnicas del rack face, y vacíos en la propuesta de seguridad informática (no se presentaron consolas para varias tecnologías como DDoS, WAF y SIEM, más allá de la seguridad perimetral).

En uno de los casos, la propuesta no presentó prácticamente documentación técnica, por lo que no pudo siquiera evaluarse en ese rubro.

Certificaciones

El anexo técnico requería explícitamente que el centro de datos contratado por la Segob contara con certificación TIER III o ICREA IV (o un nivel superior equivalente). El dictamen técnico hace referencia al oficio de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que precisó esta exigencia y fundamentó la necesidad de garantizar niveles elevados de disponibilidad y resiliencia en la infraestructura.

La propuesta de Triara.Com presentó certificaciones distintas (por ejemplo, ICREA V) o documentación que no cumplía con las formalidades exigidas por la autoridad certificadora (falta de publicación en el portal ICREA, certificados impresos con firmas autógrafas en los términos solicitados, holograma, etcétera), lo que fue motivo de desechamiento en ese rubro.

Precio en los márgenes

Aunque el proceso se declaró desierto por motivos técnicos, el acta confirma que solo una de las ofertas (la de Triara.Com) presentó una propuesta económica, por un monto de 319 millones 102,238.92 pesos. El expediente deja constancia de que, a pesar de existir esta oferta, la falta de solvencia técnica impedía avanzar en la adjudicación.

El fallo de esta licitación ocurre en un momento particular. La CURP biométrica ya está siendo implementada en todo el país y en octubre comenzarán a ser enviados los primeros documentos vía correo electrónico. Mientras tanto, el Renapo, que administra la infraestructura base de esta nueva identificación, no ha conseguido un proveedor que actualice su tecnología.

