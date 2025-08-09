Clima en México este fin de semana: se esperan lluvias intensas en varias regiones y onda de calor en el norte

Este fin de semana, el país enfrentará condiciones meteorológicas contrastantes, con lluvias de moderadas a intensas en buena parte del territorio y temperaturas extremas en el norte.

Mientras el monzón mexicano y varios sistemas atmosféricos favorecerán tormentas acompañadas de descargas eléctricas y granizo en distintas regiones, una onda de calor mantendrá valores por encima de los 45 °C en estados del noroeste y noreste, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Sábado 9 de agosto

Este sábado, la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión y la humedad proveniente de los océanos provocarán un escenario de contrastes en el país.

Se prevén lluvias muy fuertes en Sonora, así como precipitaciones fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

También se esperan chubascos en entidades del noreste, Bajío, Península de Yucatán y Baja California Sur.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y provocar encharcamientos o deslaves en zonas vulnerables.

El viento será otro factor a considerar, con rachas de hasta 70 km/h en el norte y noreste, mientras que el oleaje alcanzará alturas de hasta 2.5 metros en el Pacífico sur y occidente.

En cuanto a temperaturas, la onda de calor mantendrá valores superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y de 40 a 45 °C en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Domingo 10 de agosto

Para el domingo, el ciclón tropical Ivo se ubicará lejos del territorio nacional, pero sus efectos indirectos se sumarán a la inestabilidad atmosférica para mantener condiciones de lluvia.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas recibirán precipitaciones muy fuertes, mientras que en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Morelos las lluvias serán fuertes.

Persistirán los chubascos en otras entidades del norte, Bajío y Península de Yucatán.

El viento seguirá con rachas de hasta 70 km/h en el norte y noreste, y el oleaje elevado continuará en costas de Baja California Sur y del Pacífico sur.

Las temperaturas extremas no cederán: se esperan más de 45 °C en Baja California y Sonora, y de 40 a 45 °C en Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, lo que obligará a extremar precauciones por riesgo de golpe de calor.

Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, tomar medidas para prevenir inundaciones en zonas bajas y no exponerse por periodos prolongados al sol en regiones con calor extremo.