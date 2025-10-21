Con carga de hasta 152 casos, cada agente del MP estatal

En 2023, a cada uno de los 3,409 agentes y/o fiscales del Ministerio Público federal le fue asignada la investigación de 23.5 delitos, y la de 152.7 delitos a cada uno de los 14,150 agentes del Ministerio Público estatal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó, a propósito de que mañana se conmemora el Día Nacional del Ministerio Público (MP), que durante 2023 se registraron dos millones 161,008 delitos en las carpetas de investigación iniciadas por los Ministerios Públicos del fuero común y 80,169 en el Ministerio Público de la Federación.

“En 2023, por cada agente y/o fiscal del Ministerio Público federal se registraron 23.5 delitos para su investigación, mientras que en los Ministerios Públicos de las entidades federativas fueron 152.7 delitos a investigar por agente y/o fiscal”.

Entre 2016 y 2023, detalló, la carga de trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR), entendida como delitos a investigar por cada agente y/o fiscal, disminuyó de 30.4 a 23.5, cifra que representa una reducción de 6.9 puntos, mientras que en las Fiscalías Generales de Justicia estatales la reducción fue de 4.6% al pasar de 157.3 a 152.7.

“En 2023, Aguascalientes registró la mayor cantidad de delitos para su investigación, por agente y/o fiscal (464.7), seguida por Guanajuato (448.7) y Querétaro (357.3). En contraste, la razón más baja se observó en Yucatán, con 13.6 delitos registrados por agente y/o fiscal del Ministerio Público para su investigación, seguida por Tlaxcala (28.3) y Chiapas (29.4)”.

Hasta hace dos años, precisó, “16,659 personas estaban adscritas a las unidades administrativas y fiscalías del Ministerio Público de la Federación”.