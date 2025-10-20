Capturan a presunto homicida de Gabriela Mejía en Colima

La Fiscalía General del Estado de Colima informó la detención del presunto responsable del homicidio de Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal de Cuauhtémoc ocurrido el 14 de octubre pasado.

“La orden de aprehensión fue cumplimentada en contra de Felipe de Jesús “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Gabriela”, detalló mediante un comunicado.

Asimismo, el detenido fue puesto a disposición del juez que lo requiere, y será el agente del Ministerio Público quien continúe con las diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento total de los hechos y la determinación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la detención se llevó a cabo después de un trabajo coordinador entre la Policía de Investigación y las autoridades de seguridad estatales y federales.

Dichas instituciones realizaron diversas diligencias mediante las cuales se obtuvieron testimonios, evidencia física, material video gráfico, así como el análisis de las cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Lo anterior dio como resultado la plena identificación de una de la personas que se presume participaron en el referido crimen, así como su posterior localización y aprehensión.

El pasado 14 de octubre, en la colonia El Cariño en dicha localidad de Colima, la expresidenta municipal se encontraba en la vía pública y fue agredida con disparos de arma de fuego por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. La víctima perdió la vida en el lugar mientras que un hombre resultó lesionado.

Mejía tenía un par de semanas que acababa de convertirse en madre nuevamente.

A principios de septiembre, Gabriela Mejía había tomado protesta como parte de la Dirigencia Estatal, la Comisión Política Permanente y los Comités Municipales del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en el estado.