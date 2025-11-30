Brindar un suministro eléctrico con calidad y calidez es una prioridad para la CFE

El 071, en constante evolución tecnológica, atiende 44 millones de usuarias y usuarios al año.

La CFE atiende 10 millones de visitas al año en sus Centros de Atención a Clientes. Cuenta con un portal y una aplicación para proporcionar servicios en línea.

La CFE invita a la ciudadanía a actualizar sus datos para recibir información oportuna sobre su servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la población. Sus diferentes canales de atención, como el 071, están disponibles para sus más de 49.6 millones de usuarias y usuarios en todo México.

¿Cómo aprovechar el 071?

Se puede marcar al 071 desde cualquier teléfono fijo o móvil, las 24 horas del día, los 365 días del año. Mediante el 071 pueden realizar consultas, trámites, aclaraciones y reportes relacionados con el suministro eléctrico: desde verificar saldos y aclarar recibos, hasta reportar fallas en el servicio para su atención inmediata.

Recientemente se han habilitado opciones de autoatención, sin necesidad de esperar la disponibilidad de nuestros ejecutivos de atención telefónica. Con sencillos pasos, los usuarios pueden obtener, por ejemplo, su orden de servicio o información relevante en el momento que la necesiten. Además, cuando se requiera atención de un asesor y todos se encuentren ocupados, ahora existe la opción de recibir una llamada de regreso en minutos, para que no se necesite permanecer en espera.

Porque sabemos que la energía eléctrica es esencial para la vida diaria, refrendamos nuestro compromiso de atender con calidad a los más de 44 millones de usuarias y usuarios que se comunican al 071 cada año, siempre a la vanguardia.

Detrás del 071 hay un equipo especializado en seguimiento de solicitudes, que trabaja en coordinación con áreas técnicas para agilizar su atención, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta y garantizar soluciones oportunas. Este esfuerzo refleja el compromiso de la CFE con la mejora continua de la calidad del servicio y la experiencia del usuario.

Atención presencial y digital

En sus Centros de Atención a Clientes1, la CFE recibe alrededor de 10 millones de visitas al año, a través de 2,150 ventanillas de atención personalizada. Entre sus principales servicios se encuentran la contratación del suministro eléctrico y ser un punto de recepción de pago, con los más de 2,500 equipos CFEmáticos disponibles. Los Centros de Atención a Clientes se encuentran ubicados en más de 1,000 puntos de contacto, distribuidos a lo largo del territorio nacional. Esta capacidad nos permite tener cercanía con quienes decidan visitarnos en persona, para realizar aclaraciones y solicitudes de servicio diversas.

La CFE dispone cada día de más servicios digitales. Mediante el portal de CFE2 y la aplicación CFE Contigo3 brinda la posibilidad de pagar en línea y generar solicitudes de aclaraciones y reportes, sin necesidad de trasladarse a un Centro de Atención a Clientes o comunicarse al 071.

La CFE trabaja en una estrategia para informar eventualidades en el suministro eléctrico mediante mensajes de texto: programación de interrupciones por labores de mantenimiento y modernización de la infraestructura, estatus de su facturación y medios disponibles para la cobranza. Sin embargo, para poder recibir esa información, es necesario tener un medio de contacto con la CFE. Te invitamos a actualizar tus datos en nuestro portal4.

En la CFE, nunca dejamos de trabajar para mejorar nuestros servicios y aplicar nuevas tecnologías, siempre enfocados en elevar la calidad y calidez en la atención a nuestras usuarias y usuarios, para que cada interacción sea más ágil, eficiente y satisfactoria.