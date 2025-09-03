Billete de Lotería Nacional se suma a la difusión de la Semana Nacional de Salud Pública 2025

“Que este sorteo sea un símbolo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntas y juntos: un país que apuesta por la vida, que apuesta por su gente, que apuesta por el futuro”: Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional.

“La Semana Nacional de Salud Pública 2025 no es solo una campaña, es la lucha por una nación sana”: Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, el 7 de septiembre a las 20 horas se realizará el Sorteo Zodiaco No. 1718.

El Gobierno de México, a través de la Lotería Nacional y la Secretaría de Salud, develaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1718, para sumarse a la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025, que se realizará, del 6 al 13 de septiembre, como parte de la estrategia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum considera a la salud como pilar de justicia social y base de la Prosperidad Compartida, por lo que resaltó que al colocar la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en un billete de Lotería Nacional se cumplirá su función de vehículo de transformación social al llegar a millones de personas y que "en cada lugar, en cada mano que lo sostenga, recordará que la salud es un derecho del pueblo y una causa nacional que nos une como país".

En este sentido, la directora dijo: "Que este sorteo sea un símbolo de lo que somos capaces cuando trabajamos juntas y juntos: un país que apuesta por la vida, que apuesta por su gente, que apuesta por el futuro, con cada cachito que circula, no solo gana quien lo compra, gana México entero".

Además, Olivia Salomón mencionó que el próximo 15 de septiembre se realizará el Gran Sorteo Especial "México con M de Migrante", presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que con sensibilidad de su parte, rinde homenaje a las y los hermanos migrantes y solo con comprar un cachito de 200 pesos, hay 10 premios de 25.5 millones de pesos.

En la presentación del billete conmemorativo de la Semana Nacional de Salud Pública 2025, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que la salud no es un privilegio, sino un derecho que se cultiva entre todas y todos.

Con la develación del billete, dijo, se enciende una chispa que marca el inicio de esta jornada, que busca llegar a más de 20 millones de personas en los 32 estados mediante acciones de salud pública del 6 al 13 de septiembre.

Cada acción debe permear en donde más se necesita: en las plazas de pueblo, mercados y en cada rincón del país, añadió.

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 no es solo una campaña, es la lucha por una nación sana.

Datos y detalles del billete que difunde salud

Olivia Salomón informó que el Sorteo Zodiaco No. 1718 se realizará el domingo 7 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, y tiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.