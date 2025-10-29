Aprueban ley vs extorsión; penas de hasta 25 años

Con un sólo cambio, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; se plantean penas de hasta 25 años de prisión, 34 agravantes y beneficios para sentenciados por este delito.

Con 339 votos a favor, 100 en contra, y 4 abstenciones, las y los diputados dieron el visto bueno a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que expide la Ley General contra la extorsión, así como cambios al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esta nueva Ley homologa el tipo penal a nivel nacional y tiene como base una pena de seis a 15 años de prisión, aunque las sanciones podrán incrementarse hasta 25 años conforme a cada uno de los 34 agravantes que plantea la ley, tales como el cobro de piso, cuando las víctimas son migrantes, menores de edad o en caso de que sea cometido por una persona servidora pública.

También señala que este delito se seguirá de oficio y plantea que quienes sean sentenciados con esta nueva ley no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en los casos que decidan colaborar con las autoridades.

En tanto que llama la atención el artículo cuarto transitorio que marca una “retroactividad beneficiosa” para las personas procesadas y sentenciadas por este delito, ya que a partir de la entrada en vigor de este Decreto, sus penas podrán ser revisadas y reducidas.

Debate en San Lázaro

Pese a que se presentaron decenas de propuestas de modificación a la iniciativa original, la mayoría de Morena y aliados sólo permitieron que pasará la propuesta de Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas en San Lázaro.

Entre otras cosas, la reserva aprobada redujo las penas planteadas para los funcionarios públicos acusados de extorsión. En la reforma se establecían sanciones de 10 a 20 años contra servidores que cometan este delito; mientras que la modificación bajó la sanción a 5 a 12 años de prisión.

Legisladores de oposición advirtieron que las modificaciones hechas de último momento por Morena tienen como fin beneficiar a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y quien es acusado de ser líder del grupo criminal La Barredora.

“Esta no es una reforma técnica, esta es una reforma política, que tiene nombre, tiene apellido y este es un beneficiario y una reserva que viene dedicada, ¿para quién creen? Sí, para Hernán Bermúdez…que está vinculado hoy por extorsión y que hoy lo quieren beneficiar, lanzó en tribuna el panista David Azuara Zúñiga.