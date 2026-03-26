Alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, asume coordinación para el trabajo conjunto de los municipios en Baja California

Este esfuerzo sigue la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en construir un país donde los gobiernos trabajen en estrecha coordinación, destacó Burgueño

El objetivo es fortalecer la colaboración entre municipios, compartir experiencias y mejorar resultados en beneficio de la ciudadanía

Tijuana, Baja California, 26 de marzo de 2026.— El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, asumió la coordinación estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) en Baja California, un espacio donde los gobiernos municipales del país comparten experiencias y coordinan acciones para mejorar temas como seguridad, infraestructura y desarrollo. Con este nuevo encargo, Tijuana toma un papel clave para impulsar el trabajo conjunto entre municipios.

Burgueño señaló que esta responsabilidad es una oportunidad para fortalecer la colaboración y llevar mejores resultados a la gente.

“La coordinación entre municipios será clave para atender las necesidades de la población, sin dejar a nadie fuera”, expresó, al destacar que este esfuerzo sigue la línea de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en construir un país donde los gobiernos trabajen en equipo.

El alcalde explicó que Tijuana, por ser una ciudad fronteriza con alta actividad económica y social, puede aportar experiencias útiles a otros municipios.

“Lo que pasa en Tijuana se escucha en muchas partes de México… y eso nos permite compartir lo que hemos hecho, pero también aprender de otros”, comentó. En ese sentido, dijo que esta coordinación ayudará a replicar programas que han funcionado en la ciudad y a adaptar nuevas ideas en beneficio de la población.

Foto: Gobierno Municipal de Tijuana

También destacó que la clave está en escuchar y trabajar en conjunto.

“Así como lo ha hecho nuestra presidenta, se trata de compartir y aprender para aplicar soluciones reales en cada municipio”, afirmó.

Burgueño agregó que este nuevo rol permitirá reforzar la relación con otros alcaldes, así como con el gobierno estatal y federal.

Con esta designación, el alcalde reiteró que Tijuana seguirá impulsando un modelo de trabajo basado en la coordinación, donde los distintos niveles de gobierno sumen esfuerzos para dar resultados y mejorar la calidad de vida de la gente en todo el país.