Acuerdan revisar protocolos con EU por ataque a lanchas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante la reunión con el embajador estadounidense, éste “estuvo de acuerdo en principio” con revisar los protocolos de cooperación para evitar que se repitan acciones unilaterales, como el ataque a una presunta narcolancha en aguas internacionales.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, 29 de octubre, la mandataria mexicana dijo que no está de acuerdo con las intervenciones unilaterales de Estados Unidos en aguas internacionales cercanas al país, luego del ataque realizado por fuerzas estadounidenses que dejó como saldo 14 personas muertas y un sobreviviente.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estas intervenciones y tenemos un modelo, un protocolo que ha dado muchos resultados”, dijo Sheinbaum.

Explicó que, de acuerdo con los mecanismos vigentes, cuando Estados Unidos detecta una embarcación sospechosa en aguas internacionales, debe coordinarse con la Secretaría de Marina para realizar cualquier acción.

Soberanía

La mandataria mexicana indicó que en la reunión que sostuvieron el embajador Ronald Johnson y el canciller, Juan Ramón de la Fuente, así como el secretario de la Marina, Raymundo Morales, el pasado martes, se insistió en la soberanía mexicana.

La mejora del protocolo, aseguró Sheinbaum, es “primero, por razones en donde no queremos que nunca haya violación a nuestra soberanía ni tampoco que haya este tipo de operaciones en la Zona Económica, precisamente, porque se está actuando.

“Y segundo, porque pudiera haber un mexicano, más allá de que sea delincuente o no, o presunto delincuente, en una de estas embarcaciones.

“Entonces, estuvo de acuerdo en principio el embajador. Tiene, obviamente, que llevarlo a las distintas instancias del gobierno de los Estados Unidos, pero en principio estuvo de acuerdo en que se promueva que se siga un protocolo como el que se venía utilizando previamente”, comentó la mandataria mexicana.

Ayer el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó de un nuevo ataque en el Pacífico contra otra presunta narcolancha que dejó como saldo otras cuatro personas muertas.

De acuerdo con un conteo realizado por la televisora estadounidense, CNN, el ataque de ayer fue el número 14 ejecutado por el Ejército comandado por Donald Trump.