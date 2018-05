El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio muy mal al calificar como “animales” a los migrantes. “Si, está mal el presidente Donald Trump”, dijo.

Entrevistado luego de encabezar un mitin en Huajuapan de León, Oaxaca, el aspirante presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, afirmó que, en caso de ganar los comicios del 1 de julio, respaldaría a los migrantes mexicanos, y los defendería de Trump.

“Que los vamos a proteger; primero vamos a procurar que ya el mexicano deje de migrar, para que pueda trabajar, tenga condiciones, oportunidades para trabajar en sus pueblos; arraigar al mexicano en sus pueblos, en sus lugares de origen. Y los que ya se fueron, por necesidad, van a tener toda la protección de nuestro gobierno.

“Lo de los twits (de Trump), yo creo que él va a entender que debe de moderarse, que no debe de estar ofendiendo al pueblo de México y no queremos nosotros confrontarnos con él. Vamos a ser respetuosos, pero le vamos a pedir que nos respete, entonces, si lanza un twit ofensivo, yo me voy a hacer cargo de responderle, pero ojalá y cambie su proceder, ojalá y actué con respeto a México”, comentó López Obrador.

En otro tema, el político tabasqueño reiteró que no tendrá ninguna preparación para el segundo debate presidencial del próximo domingo, pues dijo que su mejor ensayo ha sido en los mítines y recorridos que hace por el país. “Vamos a ir a hacer nuestra propuesta. Amor y paz”, mencionó.

Finalmente, luego de que en un día antes del primer debate presidencial, el pasado 22 de abril, aprovechó para pegar con su hijo Jesús, estampas del álbum Panini, el candidato López Obrador dijo: “ya me falta una (estampa), nada más”.

