El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la determinación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) en el sentido de que los precandidatos a la presidencia de la República pueden aparecer en los promocionales de radio y televisión.

La única advertencia es que José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador no hagan llamado al voto a favor en este periodo de precampaña, ya que ello representaría actos anticipados de campaña y violaría el principio de equidad.

La Sala Superior del TEPJF confirmó por unanimidad de votos el acuerdo por el que el INE resolvió que no eran procedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática a los promocionales “Mujeres” y “Visión”, pautados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

EL PRD alegó que en los spots aparecen nombre e imagen de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato único de tricolor, quien, al tener ir sólo no en la contienda interna no tendría derecho a las pautas en radio y televisión.

En el proceso electoral del 2012, el TEPJF resolvió que los precandidatos únicos no podían aparecer en los promocionales de radio y televisión, al no haber contendiente; sin embargo, en esta ocasión coincidió con lo resuelto por la Comisión de Quejas del INE y decretó que la aparición de Meade o de cualquier precandidato único en spots de radio y televisión no es ilegal.

La Sala Superior excusó que los spots en los que aparece Meade están dirigidos “a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI”, por lo que se considera su finalidad únicamente es informar sobre procedimiento interno y este hecho no necesariamente se puede consideran actos anticipados de campaña.

Agregó que los promocionales del tricolor no generan genere un riesgo grave o inminente a la equidad ante el hecho de que no se advierte una manifestación clara y explícita de solicitud del voto del electorado en general de cara a la jornada electoral.

Con esta resolución, queda firme que los partidos de las coaliciones “Con México al Frente”, “Juntos Haremos Historia” y “Meade ciudadano por México”, podrán usar sus tiempos de radio y televisión para difundir a sus precandidatos únicos.