Tatiana Clouthier, la coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se desmarcó del nombramiento de candidatos polémicos como Cuauhtémoc Blanco y Napoleón Gómez Urrutia, pues dijo que por vanidad o por falta de autoestima, aceptaron ser candidatos al gobierno de Morelos y al Senado, respectivamente.

Durante su exposición en el Seminario Estrategias Electorales en la George Washington University, Tatiana Clouthier fue cuestionada por un asistente acerca de por qué Morena nombró candidatos a personajes con antecedentes polémicos (en referencia a Napoleón Gómez Urrutia), o con falta de experiencia y de trayectoria profesional como Cuauhtémoc Blanco, quien este domingo se registró ya como candidato único de Morena, PT y PES al gobierno de Morelos.

Al contestar, Tatiana Clouthier se desmarcó de dichos nombramientos, y aclaró que ella únicamente apoya la candidatura de López Obrador.

“Te voy a decir, y o a responderte de varias maneras: primero que nada, yo no ando promoviendo a ningún candidato más que Andrés Manuel, y ahí, vayan y pídanles cuentas a los partidos; nuevo uno. Y número dos, creo que es la vanidad de muchos, falta de autoestima de otros, nos lleva en la vida a tomar decisiones que no deberíamos de tomar. Y no voy a hablar de Cuauhtémoc Blanco, porque ni lo conozco, pero creo que mover un balón no es lo mismo que mover el balón de la sociedad, en muchos sentidos”, aseveró.

Tatiana Clouthier hizo una exposición ante los alumnos de la George Washington University, acerca de la relación entre redes sociales y las campañas políticas.

En ese marco, dijo que las campañas negras en contra de López Obrador se han ido neutralizando gracias a las redes sociales del abanderado presidencial, y también a que los publicistas que crearon en 2006 la campaña del peligro para México, en referencia a Antonio Solá, ya se desmarcaron de ella. “El propio Solá ya salió a decir que no es un peligro para México, y que esto salió de una oficina de publicidad”, dijo.

Sin embargo, la próxima coordinadora de campaña de López Obrador dijo que tiene identificado que el publicista Juan José Rendón, conocido profesionalmente como J.J. Rendón, opera desde Panamá la plataforma Pejeleaks.org para atacar a través de las redes sociales al candidato de Morena, PT y PES.

No obstante, Tatiana Clouthier dijo que las personas actualmente en México ya saben cómo discernir y desenmascarar “una mentira constante”.

Y puso como ejemplo el caso del ex presidente Vicente Fox, por emprender una campaña de denostación contra López Obrador.

“Y lo pongo muy claro con el caso de Vicente Fox, que fue presidente de México, ha sido cada vez más burdo, y ha dejado cada vez más el recuerdo de un presidente a convertirse en un vocero de no sé quién, a través de las redes, peor que es un… muy triste”, afirmó.

En otro tema, Clouthier Carrillo fue cuestionada por un asistente acerca de por qué la campaña de López Obrador no ha hecho referencia a la situación social y política que atraviesa Venezuela.

“Yo te digo, creo que quien no quiera ver, es imposible no ver que en Venezuela hay una crisis seria. Hay violación de derechos humanos, de falta de democracia; imposible no verlo. Es imposible no verlo”, aseveró.

Sin embargo, la próxima coordinadora de campaña de Morena, PT y PES, dijo que, para criticar la situación de otro país, primero tiene que haber un diagnóstico interno. “Para poder hablar hacia afuera, tenemos que tener nuestro diagnóstico”, afirmó.

El video de la exposición de Clouthier en la George Washington University puede ser consultado en su cuenta de Twitter.

