El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su comentario sobre “soltar al tigre” no fue un llamado a la violencia, sino una convocatoria al presidente Enrique Peña, al INE y a los presidentes de los partidos a comprometerse a respetar el voto el 1 de julio.

En conferencia de prensa en Aguascalientes, López Obrador pidió que no se malentienda su comentario realizado en la Convención Bancaria, pues dijo que no fue una postura de mala fe, ni para prefigurar un escenario de violencia.

“No fue en ese sentido. No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho. Ahí está lo expresado, que lo lean bien, y ojalá se difunda como lo dije, para que no se asuste nadie y (no) se malinterpreten las cosas”, dijo.

Cuestionado sobre a quién se refería con soltar al tigre, el político tabasqueño refirió que a quienes son los encargados de las elecciones y al gobierno federal, a quienes llamó a comprometerse a no promover un fraude electoral.

“(A) el INE, el Tribunal Electoral, el presidente, los dirigentes de los partidos, los dueños o directivos de los medios de comunicación. Una campaña por la democracia, por el respeto al voto, una campaña que podríamos llamar voto efectivo, sufragio efectivo, democracia efectiva”, dijo.

Por ello, aclaró que su dicho del viernes pasado tuvo la siguiente connotación: “si hacen un fraude, que los que lleven a cabo ese fraude, se hagan cargo de atender las protestas que seguramente se van a llevar a cabo de todo el pueblo. La gente ya no quiere fraude, quiere que haya democracia, entonces, es un llamado de atención respetuoso a los mapaches electorales y a sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraudes, a pisotear la voluntad del pueblo, que ya vayan midiendo, tentándole el agua a los camotes”, aseveró.

reitera su rechazo a debatir

Respecto del nuevo llamado del candidato del PRI, José Antonio Meade, para que acepte un debate en el actual periodo de intercampaña, López Obrador reiteró que no acudirá, y mejor lo invitó a él y al candidato del PAN, Ricardo Anaya, a recorrer el país para escuchar las necesidades ciudadanas.

