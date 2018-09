México requiere una Fiscalía General de la República autónoma, por lo que la designación y remoción de su titular no debe ser una facultad del presidente de la República, planteó Miguel Ángel Mancera.

En entrevista, el coordinador de los senadores del PRD explicó que la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada la semana pasada en el pleno del Senado por esa fracción, se diferencia de la de Morena en un aspecto toral: la designación y remoción del titular de la FGR.

“Lo que plantea el PRD es que no exista posibilidad de remoción del fiscal por parte del presidente de la República, ése es el punto toral (…) Creemos que la remoción no debe ser por parte del presidente, porque no tendría autonomía”, expuso.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el PRD hace unos días, sin autonomía, no habrá una procuración de justicia libre de tintes políticos.

El también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México puntualizó que, como parte de la transformación que ha planteado Morena, el país requiere una institución encargada de la procuración de justicia realmente independiente.

En todos los países donde se ha dado ese paso, así es, hay autonomía. Si no sería igual, no tendríamos que hacer tantas cosas, si se sigue teniendo la facultad de designación y remoción en el presidente.

Respecto a las iniciativas que también presentó la bancada de Acción Nacional y la que ya adelantó Morena, dijo que buscarán las coincidencias y retomar los puntos que más beneficien al país y que así se pueda construir una ley que permita la creación de una fiscalía que verdaderamente responda a las exigencias que está teniendo México en procuración de justicia.

Designación del fiscal, facultad del senado y la SCJN propone

Según Juan Zepeda, quien presentó la iniciativa para la de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el PRD propone que sea el Senado quien designe al titular de la FGR a través de una terna, la cual no deberá ser propuesta por el presidente, sino por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una selección de perfiles de expertos en procuración de justicia.

Está en nuestras manos que podamos transitar de una Procuraduría que sea utilizada con fines políticos a una auténtica Fiscalía General de la República autónoma e independiente, dijo.

Zepeda adelantó que, en los próximos días, presentarán una iniciativa para modificar el artículo 102 constitucional, el cual en su apartado A otorga la facultad y la potestad al titular del Ejecutivo para proponer una terna al Senado, para que sea éste el que elija al fiscal. Además, se le dota la facultad de removerlo.

Es necesario que transitemos a una reforma constitucional del 102, en su apartado A. Si no somos capaces de transitar, seguramente tendremos muy buenos perfiles con capacidades probadas, con una reputación y trayectoria intachable, pero de fondo le van a deber el trabajo al titular del Ejecutivo y también ellos van a estar siempre con la espada de Damocles en su cabeza, porque en cualquier momento los pueden quitar.

En caso de que el fiscal general cometa algún tipo de delito, la iniciativa del PRD propone que la SCJN nombre a un fiscal independiente provisional para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, en caso de haber causa penal, la conduzca hasta la pena o el sobreseimiento del caso. Si es que este fiscal se tiene que remover por estos delitos imputados, que entonces la SCJN vuelva a mandar una terna al Senado y que aquí en el Senado se defina quién sustituye a este fiscal general de la República.

También proponen la creación de un Consejo de Gobierno que se integrará por los titulares de las fiscalías de Investigación Delictiva, de Delitos Electorales, de Combate a la Corrupción, de Control de Procesos, de Asuntos Internacionales, Control de Procesos no Penales, de Amparo y Procesos Constitucionales, de Combate Contra la Delincuencia Organizada, del defensor de Derechos Humanos, un representante del Consejo de la Ciudadanía de la Fiscalía General de la República y un visitador general.

El también excandidato a gobernador por el Estado de México explicó que la finalidad de ese Consejo de Gobierno es que la fiscalía tenga facultades de autogobierno, pero supervisado, por supuesto, por el Senado. Otro aspecto que consideró que será indispensable es que se fortalezca el Servicio Civil de Carrera de todos aquellos elementos que colaboren en la Fiscalía General.